Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан принять участие в голосовании в рамках всероссийского конкурса «Культурная столица года»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...05.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей города принять участие в формировании программы традиционного объезда территорий муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сегодняшнем выпуске «Итогов недели» обратился к ...03.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал найти возможности для реконструкции летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, подводя итоги недели в своем личном Telegram-канале, ...21.05.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан проголосовать за дизайн-проекты благоустройства парков в Академическом и Солнечном районах
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан проголосовать за дизайн-проекты ...19.06.2020 Александр Высокинский призвал горожан принять участие в голосовании за внесение поправок в Конституцию
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призвал горожан принять участие в голосовании ...