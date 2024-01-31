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Вчера, 17:44

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан принять участие в голосовании в рамках всероссийского конкурса «Культурная столица года»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы принять участие в голосовании в рамках всероссийского конкурса «Культурная столица года».

«Екатеринбург заслуживает это звание. У нас работает 33 театра, 144 музея, 44 библиотеки, а наша ежегодная программа привлекает артистов, музыкантов, художников, театралов и киноманов из многих стран мира», — написал Алексей Орлов в своем Telegram-канале и поблагодарил тех, кто уже принял участие в голосовании.

Отдать свой голос за Екатеринбург можно на сайте «Госуслуг».
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