Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан принять участие в голосовании в рамках всероссийского конкурса «Культурная столица года»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сегодняшнем выпуске «Итогов недели» обратился к ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей города принять участие в формировании программы традиционного объезда территорий муниципалитета

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, подводя итоги недели в своем личном Telegram-канале, ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал найти возможности для реконструкции летнего парка «Уралмаш»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан проголосовать за дизайн-проекты благоустройства парков в Академическом и Солнечном районах

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан проголосовать за дизайн-проекты ...