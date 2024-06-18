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Рядом с заводоуправлением ММК открылась цветочная выставка «Лучшие цветы мира» с уникальным сортом боливийской бегонии

УрБК, Магнитогорск, 25.06.2024. На Комсомольской площади в Магнитогорске, перед зданием заводоуправления Магнитогорского металлургического комбината (ММК), в рамках проекта «Лучшие цветы мира» появилась цветочная композиция. Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Как рассказал автор проекта Александр Сидельников, в этом году создатели композиции выбрали стильные сдержанные оттенки, однако использовались только цветы премиального уровня.

Рядом с заводоуправлением ММК открылась цветочная выставка «Лучшие цветы мира» с уникальным сортом боливийской бегонии
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Ввели ампельные растения. В верхнем ящике установили будру: она только начинает разрастаться, то есть прекрасно выглядит, но будет еще краше, ведь ее плети достигают в длину до двух метров. На ветру это будет смотреться очень выигрышно, к тому же растение выдает приятный лимонный аромат», — отметил А. Сидельников.

Также в композиции участвует новый сорт бегонии боливийской. Он еще не имеет названия, только селекционный номер. «То есть это даже трудно назвать новинкой года — она таковой будет считаться лишь в следующем году. А у горожан уже есть возможность увидеть это уникальное растение. Так что это наша особая гордость. Особенно приятно, что комбинат к нашему подарку относится с уважением. Всегда все полито, отцветшие бутоны убраны, вокруг подметено. Одно дело вырастить, другое — организовать тщательный уход», — добавил автор проекта.

1 июня проект «Лучшие цветы мира» был представлен в парке «Притяжение», инициатором создания и основным инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Также проект был представлен на экологическом форуме в Челябинске и вызвал там большой интерес. В сентябре проект приглашен на Московскую международную цветочную выставку. У композиции будет установлен баннер с эмблемой ММК, поскольку предприятие — полноправный партнер проекта.
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