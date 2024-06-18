Рядом с заводоуправлением ММК открылась цветочная выставка «Лучшие цветы мира» с уникальным сортом боливийской бегонии

УрБК, Магнитогорск, 18.06.2024. В рамках рабочего визита в Челябинскую область заместитель председателя правительства ...21.03.2024 В Магнитогорске строители продолжают возводить объекты третьей очереди городского курорта «Притяжение»
УрБК, Магнитогорск, 21.03.2024. В Магнитогорске специалисты продолжают строительство третьей очереди городского курорта ...24.08.2023 Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»
УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место ...16.09.2019 Проект ММК «Притяжение» рассчитан на 3 млн посетителей в год
УрБК, Магнитогорск, 16.09.2019. В Магнитогорске проект по развитию городской среды «Притяжение» открывает широкие ...29.04.2016 Русская медная компания и Ural1 презентовали челябинским школьникам фильм «Непобедимые»
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2016. В челябинской школе № 56 прошла премьера фильма «Непобедимые. Лучшие солдаты мира — ...