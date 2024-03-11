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Вчера, 17:23

На ММК внедрили информационную систему управления проектной деятельностью «Эволюция»

УрБК, Магнитогорск, 24.06.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) специалисты запустили в эксплуатацию новую систему управления проектной деятельностью «Эволюция». Этот цифровой продукт, созданный на базе платформенного решения Visary Project, позволяет управлять неограниченным количеством проектов, программ и портфелей одновременно, сообщает пресс-служба металлургического предприятия.

По словам специалистов, «Эволюция» помогает планировать и контролировать выполнение мероприятий, включая установку сроков, отслеживание прогресса выполнения задач и контроль за достижением поставленных целей.

В системе можно вести бюджет проекта и управлять им. Гибкая настройка экономических формул позволяет учесть различные факторы при расчете экономической эффективности планируемого проекта, что помогает принимать верные управленческие решения. Также разработан полноценный функционал для ведения и контроля ключевых событий с целью управления рисками проекта.

Для удобства пользователей вся актуальная информация о ходе реализации проектов представлена в виде графиков и отчетов. Система предоставляет участникам оперативный доступ к информации в соответствии с их ролью в проектной деятельности компании.
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