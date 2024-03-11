На ММК внедрили информационную систему управления проектной деятельностью «Эволюция»

УрБК, Магнитогорск, 11.03.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) ввели в эксплуатацию систему ...14.09.2021 ММК запустил новую систему управления предложениями и проектами
УрБК, Магнитогорск, 14.09.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) запустил бизнес-систему «ММК-Эволюция» ...18.07.2019 ММК модернизировал корпоративную информационную систему
УрБК, Магнитогорск, 18.07.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вводит в промышленную эксплуатацию ...03.04.2019 ММК модернизировал корпоративную информационную систему
УрБК, Магнитогорск, 03.04.2019. С 1 апреля 2019 года на Магнитогорском металлургическом комбинате успешно введена в ...22.10.2018 На ЕВРАЗ НТМК внедрили систему оперативного планирования производства
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. На ЕВРАЗ НТМК впервые в России внедрили систему оперативного планирования производства ...