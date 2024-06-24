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ММК стал лауреатом национальной премии в области IT за разработку и внедрение импортозамещающего ПО

УрБК, Магнитогорск, 10.07.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») стал лауреатом Национальной премии в области информационных технологий «ПРИОРИТЕТ: ЦИФРА-2024», одержав победу в номинации «Корпоративные цифровые решения». Церемония награждения победителей состоялась в Общественной палате России 9 июля, сообщает пресс-служба компании.

Директор ММК-Информсервис Вадим Феоктистов рассказал, что компания представила на конкурс собственную систему управления проектной деятельностью «Эволюция», созданную на базе российского платформенного решения Visary Project. Запуск системы в этом году позволил синхронизировать работу команд над проектами в одном виртуальном пространстве, повысить прозрачность и эффективность проектной деятельности.

«Магнитка» одной из первых в отрасли внедрила сквозное цифровое решение для проектной деятельности. «Эволюция» интегрирована в корпоративную информационную систему и позволяет управлять неограниченным количеством проектов, программ и портфелей одновременно, контролируя сроки, бюджет и экономическую эффективность проекта. Важно, что система построена на базе отечественного ПО и расположена на серверах ММК, что полностью исключает зависимость от зарубежного софта», — сообщил В. Феоктистов.

Он также рассказал, что «Эволюция» обеспечивает сквозное управление проектом — от его зарождения на стадии планирования до учета экономического эффекта от его внедрения. Так, в системе реализован блок «предпроектов», где суммируются предложения по проектам с расчетом их срока и эффекта. Также в системе предусмотрен механизм постинвестиционного контроля, который позволяет отслеживать экономическую эффективность проекта уже после его запуска.

Еще одно преимущество данного цифрового продукта — микросервисная архитектура, на которой он сделан, дающая в дальнейшем возможность различных модификаций и доработок без переписывания всего программного кода. Тем самым разработчики заложили потенциал для масштабирования и глубокой донастройки системы под нужды каждого конкретного проекта. В настоящий момент «Эволюцию» используют руководство компании и работники 25 подразделений комбината.

Отметим, что национальная премия «ПРИОРИТЕТ: ЦИФРА» вручается второй год подряд за достижения в области разработки и внедрения высокотехнологичных разработок и ноу-хау. Конкурс проходит при поддержке Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).
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