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ММК награжден национальной премией «Приоритет-2023» за IT-проект в сфере предиктивной аналитики

УрБК, Магнитогорск, 29.11.2023. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за разработку и внедрение информационной системы предиктивной аналитики качества продукции удостоилось IX Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет-2023». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

ММК награжден национальной премией «Приоритет-2023» за IT-проект в сфере предиктивной аналитики
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Цифровое решение, разработанное ММК-Информсервис совместно с ИТЦ «Аусферр», в основе которого мощная виртуальная платформа, содержащая базу параметров более чем за 10 лет, позволяет смоделировать любую техническую идею без затрат на выплавку и прокатку продукции.

Директор ММК-Информсервис Вадим Феоктистов сообщил, что комбинат входит в число лидеров цифровой зрелости в российском промышленном секторе, и присуждение премии в очередной раз это подтверждает.

«Промышленное использование предиктивной аналитики помогает не только осваивать новую продукцию, но и улучшать потребительские качества сортамента стали. В 2023 году данное цифровое решение было внедрено в ключевом производственном подразделении ММК — листопрокатном цехе 11, и как результат, до минимума снизились внезапные поломки оборудования, сократились внеплановые простои, а оценочный экономический эффект от внедрения системы составил около 25 млн руб. в год», — подчеркнул Вадим Феоктистов.

Премия «Приоритет», учрежденная в 2015 году, вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.

Церемония награждения прошла 28 ноября в здании Общественной палаты России в Москве.
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