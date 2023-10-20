ММК награжден национальной премией «Приоритет-2023» за IT-проект в сфере предиктивной аналитики

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 29.11.2023. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за разработку и внедрение информационной системы предиктивной аналитики качества продукции удостоилось IX Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет-2023». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Цифровое решение, разработанное ММК-Информсервис совместно с ИТЦ «Аусферр», в основе которого мощная виртуальная платформа, содержащая базу параметров более чем за 10 лет, позволяет смоделировать любую техническую идею без затрат на выплавку и прокатку продукции.Директор ММК-Информсервис Вадим Феоктистов сообщил, что комбинат входит в число лидеров цифровой зрелости в российском промышленном секторе, и присуждение премии в очередной раз это подтверждает.«Промышленное использование предиктивной аналитики помогает не только осваивать новую продукцию, но и улучшать потребительские качества сортамента стали. В 2023 году данное цифровое решение было внедрено в ключевом производственном подразделении ММК — листопрокатном цехе 11, и как результат, до минимума снизились внезапные поломки оборудования, сократились внеплановые простои, а оценочный экономический эффект от внедрения системы составил около 25 млн руб. в год», — подчеркнул Вадим Феоктистов.Премия «Приоритет», учрежденная в 2015 году, вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.Церемония награждения прошла 28 ноября в здании Общественной палаты России в Москве.