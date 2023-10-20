ММК награжден национальной премией «Приоритет-2023» за IT-проект в сфере предиктивной аналитики

УрБК, Магнитогорск, 20.10.2023. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии правительства РФ за ...15.12.2022 ММК ввел новую информационную систему для моделирования технологии производства
УрБК, Магнитогорск, 15.12.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал применять собственную ...25.11.2020 ММК получил награду за разработку и реализацию стратегической инициативы «Индустрия 4.0»
УрБК, Магнитогорск, 25.11.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награду в номинации «Приоритет — ...20.11.2018 ММК стал лауреатом конкурса в области импортозамещения
УрБК, Магнитогорск, 20.11.2018. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области ...21.11.2017 ММК стал победителем национального конкурса в области импортозамещения «Приоритет-2017»
УрБК, Магнитогорск, 21.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области ...