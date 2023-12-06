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Вчера, 11:40

Минэкономразвития попросило турфирмы и отельеров не штрафовать туристов за отмену поездок в Дагестан

УрБК, Москва, 24.06.2024. Минэкономразвития РФ обратилось к туристическим фирмам и операторам с рекомендацией не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан, пишет ТАСС.

«Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан в связи с последними событиями», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что вечером 23 июня несколько боевиков устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте.
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