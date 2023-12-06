Минэкономразвития попросило турфирмы и отельеров не штрафовать туристов за отмену поездок в Дагестан

УрБК, Москва, 06.12.2023. В январе-сентябре 2023 года россияне совершили 115 млн поездок по стране. Об этом сообщает ...22.06.2021 Свердловчан будут снова штрафовать за несоблюдение масочного режима в магазинах и общественном транспорте
Свердловчан снова будут снова штрафовать за нарушение масочного режима. Об этом в ходе брифинга в Екатеринбурге сообщил ...22.06.2021 Свердловчан будут снова штрафовать за несоблюдение масочного режима в магазинах и общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2021. Свердловчан снова будут снова штрафовать за нарушение масочного режима. Об этом в ходе ...10.04.2020 С сегодняшнего дня жителей Свердловской области могут начать штрафовать за нарушение самоизоляции
Начиная с 10 апреля жителей Свердловской области могут начать штрафовать за нарушение режима самоизоляции. В регионе ...29.05.2014 МВД задержало в Москве 10 человек, планировавших теракт
МВД задержало в Москве 10 человек, которые планировали совершить теракт, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Министерство. ...