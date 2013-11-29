В Екатеринбурге на базе нового кампуса УрФУ проходит форум уральской молодежи «Утро»

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Екатеринбурге в эти дни на базе кампуса Уральского федерального университета проходит форум молодежи «Утро». В этом году в нем принимают участие более 1 тыс. молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет из 44 регионов России, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Основной мотив программы 2024 года — «Урал профессиональный». Каждый субъект УрФО подготовил свою часть программы по следующим темам: информационные и цифровые технологии, металлургия, промышленность, сельское хозяйство и экология, нефтедобыча и газовая промышленность.



Мероприятие началось с панельной дискуссии «Утро Успеха: планы и перспективы для работающей молодежи Урала». В ней принял участие заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.



«В этом году на форуме собралась рабочая и работающая молодежь, потому что на рынке труда сложилась непростая ситуация с кадровым дефицитом. Темы продвижения молодых людей в рабочие специальности, промышленность и бизнес — это важнейшие направления. Задача на форуме «Утро» понять, какие еще дополнительные меры и шаги со стороны органов исполнительной власти, общества и молодежи мы должны предпринять, чтобы обеспечить движение вперед», — отметил Борис Кириллов.



Заместитель полпреда подчеркнул, что участникам форума предстоит работа над предложениями по трем ключевым блокам: кадры, образование и семья. В разработке предложений активное участие примет Агентство стратегических инициатив.