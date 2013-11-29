В Екатеринбурге на базе нового кампуса УрФУ проходит форум уральской молодежи «Утро»

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2013. Работники корпорации ОАО «НПК «Уралвагонзавод» приняли участие в первом Всероссийском ...11.09.2013 Борис Кириллов назначен на должность заместителя полпреда президента РФ в УрФО
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2013. Борис Кириллов назначен на должность заместителя полпреда президента РФ в Уральском ...10.01.2013 Заместителем полномочного представителя президента РФ в УрФО назначен Борис Кириллов
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2013. Главный федеральный инспектор в Свердловской области Борис Кириллов назначен помощником ...01.12.2009 Заместители полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Крупкин и Борис Кириллов освобождены от занимаемых должностей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2009. Руководитель Администрации Президента РФ Сергей Нарышкин освободил от занимаемой ...25.05.2009 Заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов и президент ЗАО «Ренова-СтройГруп» Вениамин Голубицкий вошли в состав координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2009. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов и президент ...