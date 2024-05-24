Свердловчане в 2024 году стали на 21% чаще выбирать путешествия в Китай

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Свердловчане все реже пользуются традиционной сотовой связью, все чаще — мессенджерами. ...14.05.2024 «МегаФон»: Число отправившихся за границу свердловчан в майские праздники выросло на 25%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. За границу в майские праздники слетало на 25% больше свердловских туристов, чем в ...25.04.2024 Аналитики сотового оператора Yota в 2023 году зафиксировали увеличение мобильного трафика свердловчан на маркетплейсах на 85%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...13.02.2024 «МегаФон»: Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных турнаправлений среди китайских туристов
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Согласно исследованию «МегаФона», Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных ...12.01.2024 «МегаФон»: Количество свердловчан, ездивших в Китай в новогодние праздники, увеличилось в 20 раз
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Количество свердловчан, выехавших за рубеж в прошедшие новогодние каникулы, увеличилось ...