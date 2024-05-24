Свердловчане в 2024 году стали на 21% чаще выбирать путешествия в Китай

Мобильный трафик Telegram и WhatsApp на Среднем Урале с начала 2024 года вырос на 44% и 33%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Свердловчане все реже пользуются традиционной сотовой связью, все чаще — мессенджерами. ...