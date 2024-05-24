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Вчера, 14:04

Свердловчане в 2024 году стали на 21% чаще выбирать путешествия в Китай

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В 2024 году поток туристов из Свердловской области в Китай вырос на 21%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.

Самым популярным направлением у свердловчан остается Турция — за пять месяцев текущего года число поездок в эту страну выросло на 87% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Второе и третье места заняли Казахстан (-15% год к году) и ОАЭ (-9%). Замыкают пятерку популярных направлений Египет и Абхазия.

В заграничных поездках свердловчане чаще всего пользуются Telegram (+76%) и музыкальными сервисами. Кроме того, путешественники часто используют в роуминге YouTube, VK и картографические сервисы.

В целом по России у туристов вырос спрос на страны Азии и Африки. Так, популярность Мальдив у путешественников увеличилась в семь раз, Маврикия — в шесть раз, Японии — в 2,4 раза, Марокко — в 1,6 раза.

Аналогичный интерес зафиксировали аналитики «МегаФона». По данным оператора, в майские праздники россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки. Кроме того, туристы стали больше ездить в Марокко (+60%), на Сейшельские острова (+24%) и в ЮАР (+49%).
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