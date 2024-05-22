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Вчера, 11:44

В Челябинске средняя стоимость аренды комнат за полгода выросла на 18,6%

УрБК, Челябинск, 21.06.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды комнат составляет 9 тыс. 739 руб. За полгода этот показатель вырос на 18,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Согласно данным портала, ставки аренды комнат поднялись в 52 городах из исследованных 70. Сильнее всего этот показатель вырос в Сочи (плюс 35,3%), Вологде (плюс 19,9%) и Волгограде (плюс 19,2%).

Средняя комната в крупном городе России сдается за 10 тыс. 045 руб. в месяц.
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