В Челябинске средняя стоимость аренды комнат за полгода выросла на 18,6%

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Средняя стоимость «квадрата» небольших квартир в Челябинске за год выросла почти на четверть

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УрБК, Челябинск, 02.11.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды комнат составляет 7 тыс. 294 руб. за месяц. С апреля ...

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УрБК, Челябинск, 13.08.2021. Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске составляет 5 тыс. 619 руб. в месяц. Об этом ...