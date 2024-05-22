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Вчера, 09:42

В Екатеринбурге аренда комнат за полгода подорожала более чем на 10%

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды комнат составляет 12 тыс. 709 руб. За полгода этот показатель вырос на 10,9%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди городов РФ сильнее всего аренда комнат за полгода подорожала в Сочи (плюс 35,3%), Вологде (плюс 19,9%), Волгограде (плюс 19,2%), Мурманске (плюс 18,9%), Челябинске (плюс 18,6%) и Тольятти (плюс 18,4%).

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в целом по стране спрос в этом сегменте во многих городах растет, а предложение сократилось с января на 9%.
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