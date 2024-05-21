Средняя стоимость «квадрата» небольших квартир в Челябинске за год выросла почти на четверть

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 28 кв. м. составляет 155 тыс. 649 руб. За год ...

В Екатеринбурге «квадрат» маленьких квартир за год подорожал на 13%

УрБК, Челябинск, 21.05.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в апреле составила 21 тыс. 434 ...

Аренда «трешек» в Челябинске за апрель подорожала на 3,5%

В Челябинске «квадрат» небольших квартир за год подорожал более чем на треть

УрБК, Челябинск, 06.05.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 32 кв. м. составляет ...