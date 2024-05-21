Средняя стоимость «квадрата» небольших квартир в Челябинске за год выросла почти на четверть

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 28 кв. м. составляет 155 тыс. 649 руб. За год ...21.05.2024 Аренда «трешек» в Челябинске за апрель подорожала на 3,5%
УрБК, Челябинск, 21.05.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в апреле составила 21 тыс. 434 ...06.05.2024 В Челябинске «квадрат» небольших квартир за год подорожал более чем на треть
УрБК, Челябинск, 06.05.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 32 кв. м. составляет ...28.03.2024 Средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке Челябинска за I квартал выросла на 3,5%
УрБК, Челябинск, 28.03.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 95 ...22.01.2024 Челябинск стал лидером рейтинга среди городов РФ по приросту средней стоимости «квадрата» маленьких квартир на «вторичке»
УрБК, Челябинск, 22.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке составляет ...