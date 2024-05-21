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Вчера, 12:02

Средняя стоимость «квадрата» небольших квартир в Челябинске за год выросла почти на четверть

УрБК, Челябинск, 22.05.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 28 кв. м. составляет 121 тыс. 171 руб. За год этот показатель вырос на 24,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди исследованных городов РФ сильнее всего за год подорожал «квадрат» маленьких квартир в Оренбурге (плюс 35,7%), Вологде (плюс 30,3%), Саранске (плюс 29,5%), Тольятти (плюс 29,2%) и Набережных Челнах (плюс 28,8%).

Средняя стоимость таких квартир в столице Южного Урала за год увеличилась на 20,5%, до 3 млн 041 тыс. 593 руб.
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