В Челябинске «квадрат» небольших квартир за год подорожал более чем на треть

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УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 32 кв. м. на ...