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Вчера, 11:42

В Челябинске «квадрат» небольших квартир за год подорожал более чем на треть

УрБК, Челябинск, 06.05.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 32 кв. м. составляет 104 тыс. 121 руб. С начала года этот показатель снизился на 0,5%, за год вырос на 33,8%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Также «квадрат» малогабаритных квартир за год заметно подорожал во Владикавказе (на 38,2%), Набережных Челнах (на 31,9%), Нижнем Тагиле (на 30,4%) и Улан-Удэ (на 27,7%).

Средняя стоимость таких объектов в Челябинске составляет 2 млн 976 тыс. 711 руб. С начала года этот показатель сократился на 1,5%, за год вырос на 32%.
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