В Челябинске «квадрат» небольших квартир за год подорожал более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 32 кв. м. ...01.02.2024 «Квадрат» жилья на вторичном рынке в Челябинске за год подорожал на 47,3%
УрБК, Челябинск, 01.02.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 94 ...31.01.2024 В Челябинске средняя стоимость квартир в новостройках за год выросла на 40,8%
УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 120 тыс. ...22.01.2024 Челябинск стал лидером рейтинга среди городов РФ по приросту средней стоимости «квадрата» маленьких квартир на «вторичке»
УрБК, Челябинск, 22.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке составляет ...06.06.2023 Средняя стоимость маленьких квартир в Челябинске с начала года выросла на 15,2%
УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 32 кв. м. на ...