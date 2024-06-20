ПНТЗ выиграл премию «Экотех-лидер 2024»

УрБК, Магнитогорск, 20.06.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом национальной премии в ...31.01.2024 ПНТЗ стал лауреатом международной премии «ЭкоМир-2023» за проект строительства новых очистных сооружений для химически загрязненных стоков
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) за ...14.06.2022 ПНТЗ презентовал проект по инновационной водоочистке
Предприятие реализует комплекс мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду ...14.06.2022 ПНТЗ презентовал экспертам проект по инновационной водоочистке AQA
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...30.09.2021 ММК получил награду «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» в номинации «Строительство природоохранных объектов»
УрБК, Магнитогорск, 30.09.2021. Магнитогорский металлургический комбинат награжден дипломом номинанта Национальной ...