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ПНТЗ выиграл премию «Экотех-лидер 2024»

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Проект Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) «Строительство новых очистных сооружений химически загрязненных стоков» получил премию «Экотех-лидер 2024» в номинации «Перспектива». Об этом сообщает пресс-служба компании.

ПНТЗ выиграл премию «Экотех-лидер 2024»
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

Премия «Экотех-лидер» вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования. В 2024 году на соискание премии было заявлено порядка 500 участников из 67 регионов РФ.

«Строительство новых очистных сооружений химически загрязненных стоков» представляет собою проект новых очистных сооружений химически загрязненных стоков, призванных заместить две существующие станции нейтрализации. Цель проекта — снизить объем поступающих в водоемы веществ и оптимизировать систему оборотного водоснабжения.

«ТМК ответственно подходит к реализации экологических программ на каждом заводе, учитывая особенности технологий производства. Но одно остается неизменным — вдумчивое и бережное отношение к окружающей среде и применение лучших природоохранных практик. Собственным примером компания демонстрирует, каким должно быть современное и экологически безопасное производство. Мы признательны за высокую оценку деятельности ТМК и продолжим работу по повышению экологической безопасности производства», — отметил заместитель генерального директора, технический директор ТМК Борис Пьянков.
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