ПНТЗ стал лауреатом международной премии «ЭкоМир-2023» за проект строительства новых очистных сооружений для химически загрязненных стоков

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) за проект строительства новых очистных сооружений для химически загрязненных стоков получил звание лауреата Международной экологической премии «ЭкоМир-2023» в номинации «Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Инициатива ПНТЗ, отмеченная конкурсной комиссией, станет следующим этапом масштабного проекта AQA, в рамках которого ранее на ПНТЗ был запущен многоступенчатый комплекс очистных сооружений. Это позволит оптимизировать систему оборотного водоснабжения предприятия и снизить отрицательное воздействие на окружающее среду.



Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров рассказал, что предприятие реализует долгосрочную программу инвестиций в экопроекты по направлениям «Вода», «Атмосфера», «Рекультивация земли» и «Промышленные отходы».



«Полученная награда и экспертное мнение жюри конкурса «ЭкоМир-2023» еще раз подтверждают, что предприятие движется в правильном направлении и использует наиболее эффективные из доступных на сегодняшний день технологий», — отметил Владимир Топоров.



Ранее проект AQA, реализуемый на ПНТЗ и Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в состав Трубной Металлургической Компании), стал победителем ежегодной Национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022». Кроме того, в 2020 году первоуральское предприятие получило звание лауреата «Премии номер один» Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в номинации «Экологический проект «Номер один».



Напомним, что международная экологическая премия «ЭкоМир» организована Российской академией естественных наук (РАЕН) и является общественной наградой за выдающиеся достижения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также за другие эффективные инициативы в сфере устойчивого развития.