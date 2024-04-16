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Вчера, 17:22

Разница в объемах продаж подержанных и новых автомобилей в РФ составила 3,8 раза

УрБК, Москва, 20.06.2024. В январе-мае 2024 года в России было продано 2,25 млн легковых автомобилей с пробегом, что в 3,8 раза больше аналогичного показателя у новых машин. Об этом пишет «Автостат».

В 2022 и 2023 годах соотношение между вторичным и первичным рынками было 7,8:1 и 5,4:1 соответственно. Доля массового сегмента вторичного авторынка РФ в январе-мае 2024 года составила 89,2% (2 млн штук). 10,8% пришлось на б/у машины премиум-сегмента (243,7 тыс. шт.).

Самыми популярными брендами на вторичном рынке в массовом сегменте стали LADA, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. В премиум-сегменте лидируют BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Land Rover и Volvo.
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