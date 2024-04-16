Разница в объемах продаж подержанных и новых автомобилей в РФ составила 3,8 раза

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УрБК, Москва, 16.04.2024. Продажи машин с пробегом в России выросли на 0,9% в марте 2024 года и составили 502,1 тыс. ...

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УрБК, Москва, 11.09.2017. Продажи легковых автомобилей премиум-сегмента в России снизились в августе 2017 года на 1% по ...

С начала года продажи подержанных автомобилей премиум-класса упали на 13%

УрБК, Москва, 06.11.2015. За 9 месяцев 2015 года на территории России продажи автомобилей с пробегом премиум-класса ...

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УрБК, Москва, 25.05.2015. Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-апреле 2015 года упал на 50,8% (до 112,7 тыс. ...