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Вчера, 16:20

ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле

УрБК, Москва, 20.06.2024. В Банке России заявили о возможном значительном повышении ключевой ставки на июльском заседании совета директоров. Условием для этого названо получение убедительных данных о реализации «альтернативного сценария в экономике». Об этом говорится в материалах регулятора.

«Все участники согласились, что вероятность реализации альтернативного сценария выросла. Однако, учитывая зашумленность многих макроэкономических показателей за I квартал — начало II квартала, требуются дополнительные данные по динамике кредитования, экономической активности, а также рынку труда и инфляции, чтобы понять, по какому сценарию развивается ситуация в экономике», — говорится в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров регулятора 7 июня.

При этом отмечается, что на момент июньского решения по ключевой ставке не было решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку.

«Однако если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», — говорится в резюме.

Напомним, что 7 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
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