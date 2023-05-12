ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле

УрБК, Москва, 20.06.2024. В Банке России заявили о возможном значительном повышении ключевой ставки на июльском ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...29.06.2022 ЦБ: Период снижения ключевой ставки продлится еще 2-2,5 года
Банк России может снижать ключевую ставку еще 2-2,5 года. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ...28.04.2017 Центробанк понизил ключевую ставку на 0,5%
УрБК, Москва, 28.04.2017. Во время очередного заседания совета директоров Банка России было принято решение понизить ...