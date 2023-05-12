ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле

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УрБК, Москва, 28.04.2017. Во время очередного заседания совета директоров Банка России было принято решение понизить ...