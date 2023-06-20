Отчет главы Екатеринбурга Алексея Орлова вынесен на городскую думу

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Глава города Алексей Орлов выступил перед депутатами городской думы с отчетом о работе ...09.02.2021 Екатеринбургская гордума избрала главой города Алексея Орлова
Депутаты Екатеринбургской городской думы большинством голосов избрали главой города Алексея Орлова. За его кандидатуру ...09.02.2021 Екатеринбургская гордума избрала главой города Алексея Орлова
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Депутаты Екатеринбургской городской думы большинством голосов избрали главой города ...18.01.2012 Глава Екатеринбурга Евгений Порунов представит городской думе отчет о проделанной работе
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2012. Комиссия Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению, культурной и ...16.01.2012 Коротко о событиях на месяц
17 января в 10.00 в здании администрации Екатеринбурга (к. 459) начнется заседание комиссии городской думы по ...