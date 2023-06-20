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Вчера, 16:02

Отчет главы Екатеринбурга Алексея Орлова вынесен на городскую думу

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. Комиссии Екатеринбургской городской думы включили отчет главы Екатеринбурга Алексея Орлова в повестку следующего заседания гордумы (25 июня), а также рекомендовали парламенту признать деятельность главы и администрации муниципалитета удовлетворительной. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Среднего Урала.

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Дмитрий Сергин отметил, что отчет главы Екатеринбурга о деятельности его администрации в 2023 году был рассмотрен и положительно оценен профильными комиссиями.

По словам директора департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексея Прядеина, в ходе рассмотрения отчета от депутатов поступил ряд вопросов. Ответы на них будут подготовлены и направлены в гордуму.
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