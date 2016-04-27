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Вчера, 14:03

Изучать материалы публичных слушаний в Екатеринбурге можно будет дистанционно

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Узнавать о дате и времени проведения публичных слушаний, а также знакомиться с материалами слушаний можно будет на портале «Госуслуги». Соответствующие поправки в порядок организации и проведения публичных слушаний разработала администрация Екатеринбурга, а комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью городской думы Екатеринбурга 31 января их единогласно одобрила.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, имеющие учетную запись на портале «Госуслуги» екатеринбуржцы смогут заранее узнавать о дате и времени проведения публичных слушаний, ознакомиться с материалами повестки слушаний, а также отправить свои замечания и предложения. Однако голосование на публичных слушаний останется очным.

Члены комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью городской думы Екатеринбурга отметили, что дистанционный формат будет удобен для маломобильных горожан. На одном из ближайших заседаний гордумы проект поправок будет вынесен на голосование.
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