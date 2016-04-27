Изучать материалы публичных слушаний в Екатеринбурге можно будет дистанционно

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2016. Депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) выступили за сохранение права проведения ...20.05.2013 Оргкомитет публичных слушаний выразил несогласие с предостережением прокуратуры Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2013. Заседание оргкомитета подготовки публичных слушаний по обсуждению проекта изменений в ...29.03.2013 В Екатеринбурге будут изменены правила землепользования и застройки
В Екатеринбурге изменены правила землепользования и застройки. Участники публичных слушаний одобрили изменения, ...29.03.2013 В Екатеринбурге будут изменены правила землепользования и застройки
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2013. В Екатеринбурге изменены правила землепользования и застройки. Участники публичных ...13.04.2012 Участники публичных слушаний одобрили отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2011 год
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2012. Участники публичных слушаний одобрили проект решения Екатеринбургской городской думы ...