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Вчера, 15:00

Администрация Екатеринбурга проведет структурную реформу

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. Ряд подразделений администрации Екатеринбурга изменят свой статус на департаменты. Кроме того, будет создано новое подразделение — департамент молодежной политики и международных связей. Соответствующий проект представлен депутатам городской думы.

Изменения в структуре администрации нужны «для эффективного и оперативного решения текущих и постоянных задач». Департаментами станут управление жилищного и коммунального хозяйства, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, земельный комитет, комитет благоустройства, комитет по жилищной политике, комитет по строительству и комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.

В связи с появлением нового департамента, департамент социальной и молодежной политики будет переименован в департамент социальной политики. Отдел мобилизационной и специальной работы переименуют в отдел мобилизационной работы и защиты государственной тайны.

«Принятие проекта решения повлечет увеличение фонда оплаты труда руководителей вновь создаваемых структурных подразделений Администрации города Екатеринбурга», — говорится в пояснительной записке.
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