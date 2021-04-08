Администрация Екатеринбурга проведет структурную реформу

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Депутаты Екатеринбургской гордумы на внеочередном заседании утвердили изменения в ...

Екатеринбургская гордума утвердила изменения в структуре администрации города

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Комиссия городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и ...

Дума Екатеринбурга одобрила изменения в структуре администрации города

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал распоряжение о назначении ...

В Екатеринбурге запретят поворот с улицы Щорса на улицу Айвазовского

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2017. Дорожные службы Екатеринбурга запретят поворот с ул. Щорса на ул. Айвазовского. ...