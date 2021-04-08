Администрация Екатеринбурга проведет структурную реформу

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Депутаты Екатеринбургской гордумы на внеочередном заседании утвердили изменения в ...31.03.2021 Дума Екатеринбурга одобрила изменения в структуре администрации города
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Комиссия городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и ...21.06.2017 Бывший мэр Ревды возглавил комитет промышленной политики администрации Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал распоряжение о назначении ...03.05.2017 В Екатеринбурге запретят поворот с улицы Щорса на улицу Айвазовского
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2017. Дорожные службы Екатеринбурга запретят поворот с ул. Щорса на ул. Айвазовского. ...23.01.2013 Администрация Екатеринбурга претерпит структурные изменения
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2013. Члены комиссии Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению, культурной и ...