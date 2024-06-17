«Атомстройкомплекс» представил свой аналитический центр на форуме «Движение»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. На форуме по недвижимости «Движение» представители компании «Атомстройкомплекс» ...14.03.2024 «Атомстройкомплекс» нарастил продажи индивидуальных кладовых в новостройках в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В 2023 году покупатели приобрели индивидуальные кладовые в новостройках ...05.10.2023 «Атомстройкомплекс» представил на 100+ TechnoBuild прогноз по трендам на первичном рынке жилья
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В рамках форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» ...27.09.2023 «Атомстройкомплекс» представит на форуме 100+ TechnoBuild результаты исследований предпочтений потребителей на рынке жилья
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. На международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге компания ...19.07.2022 «Атомстройкомплекс»: Ставки по проектному финансированию начнут зависеть от маркетинговой стратегии жилого комплекса
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. В будущем ставки по проектному финансированию начнут зависеть от маркетинговой ...