«Атомстройкомплекс» представил свой аналитический центр на форуме «Движение»

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. На полях форума недвижимости «Движение», который проходит в Сочи с 18 по 21 июля, директор по продукту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова рассказала коллегам, зачем девелоперу собственный аналитический центр и как эффективно проводить опросы покупателей недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба компании.«Мы системно проводим собственные исследования покупательских предпочтений с 2018 года и за этот срок выработали целый ряд правил, соблюдение которых позволяет нам получать максимально объективные и ценные данные, которые мы применяем при проектировании новых жилых кварталов. В ходе исследований нам важно отделить фантазии и мечты жителей о современном жилье от их реальных потребностей и задач. Например, рассматривая вариант покупки квартиры с балконом, все мы мечтаем о том, что будем пить на нем утренний кофе, а по факту храним на нем вещи. Поэтому помимо опросов мы используем такие методы, как глубинные интервью, голосования, подсчет и наблюдение. А сами опросы формулируем таким образом, чтобы люди отвечали рационально, а не эмоционально», — рассказала Н. Абакумова.Также «Атомстройкомплекс» ведет постоянный мониторинг клиентского опыта использования продукта: вносят ли жильцы изменения в квартиры, как оценивают потребительские характеристики жилья, какие вопросы у них возникают в процессе эксплуатации. Помимо этого, девелопер изучает клиентский опыт в целом по рынку.«Исследования позволяют девелоперам настраивать свой продукт максимально детально, прогнозировать тренды и своевременно реагировать на них. В условиях высококонкурентного рынка это становится стратегическим преимуществом. Уже сейчас мы обладаем значительным исследовательским опытом и планируем продолжать развивать компетенции в сфере изучения пользовательских предпочтений», — отметила Н. Абакумова.