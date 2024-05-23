На Среднем Урале картофель за неделю подорожал почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. С 10 по 17 июня в Свердловской области значительнее всего подорожал картофель (на 19,87%, до 48,24 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на репчатый лук (на 4,85%, до 47,46 руб. за кг), свежие огурцы (на 3,68%, до 114,32 руб. за кг), морковь (на 2,45%, до 70,55 руб. за кг) и яблоки (на 2,3%, до 157,3 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на капусту (на 4,56%, до 38,99 руб. за кг) и бананы (на 2,07%, до 166,51 руб. за кг).