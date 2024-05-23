На Среднем Урале картофель за неделю подорожал почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. С 13 по 20 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...16.05.2024 На Среднем Урале репчатый лук за неделю подорожал на 14%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. С 6 по 13 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый лук ...27.07.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. С 17 по 24 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...16.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
С 5 по 13 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 8,67%, до 32,62 руб. за кг), ...16.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. С 5 по 13 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...