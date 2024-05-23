УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:42

На Среднем Урале картофель за неделю подорожал почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. С 10 по 17 июня в Свердловской области значительнее всего подорожал картофель (на 19,87%, до 48,24 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на репчатый лук (на 4,85%, до 47,46 руб. за кг), свежие огурцы (на 3,68%, до 114,32 руб. за кг), морковь (на 2,45%, до 70,55 руб. за кг) и яблоки (на 2,3%, до 157,3 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на капусту (на 4,56%, до 38,99 руб. за кг) и бананы (на 2,07%, до 166,51 руб. за кг).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.05.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. С 13 по 20 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...

16.05.2024 На Среднем Урале репчатый лук за неделю подорожал на 14%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. С 6 по 13 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый лук ...

27.07.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. С 17 по 24 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...

16.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

С 5 по 13 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 8,67%, до 32,62 руб. за кг), ...

16.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. С 5 по 13 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (430)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18