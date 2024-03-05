В перечень госимущества Свердловской области для передачи в аренду МСП добавлено 18 объектов

МУГИСО продолжит предоставлять производителям импортозамещающей продукции землю в аренду без проведения торгов

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В Екатеринбурге будет расширен перечень муниципального имущества, предназначенного для ...

Власти Екатеринбурга расширили перечень муниципальных объектов для оказания имущественной поддержки малому и среднему бизнесу

В Свердловской области более 1 тыс. гектаров земли было выдано в аренду за 1 рубль для сельскохозяйственных работ

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской область 27 участков переданы аграриям в аренду за 1 руб. для проведения ...