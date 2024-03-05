В перечень госимущества Свердловской области для передачи в аренду МСП добавлено 18 объектов

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Свердловское министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО) продолжит ...08.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел новые льготы по аренде госимущества предпринимателями региона
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел новые льготы по аренде ...27.03.2023 Власти Екатеринбурга расширили перечень муниципальных объектов для оказания имущественной поддержки малому и среднему бизнесу
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В Екатеринбурге будет расширен перечень муниципального имущества, предназначенного для ...05.12.2022 В Свердловской области более 1 тыс. гектаров земли было выдано в аренду за 1 рубль для сельскохозяйственных работ
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской область 27 участков переданы аграриям в аренду за 1 руб. для проведения ...17.12.2020 В Екатеринбурге перечень муниципального имущества для сдачи в аренду предпринимателям пополнился 18 новыми объектами
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2020. По поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского в Перечень муниципального ...