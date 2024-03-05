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Вчера, 09:42

В перечень госимущества Свердловской области для передачи в аренду МСП добавлено 18 объектов

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. Мингосимущество Свердловской области добавило в перечень госимущества для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) четыре единицы техники и 14 земельных участков. Соответствующий приказ подписал и. о. министра Роман Вахрамеев.

Так, в аренду могут передать автофургон, тракторные грабли, ротационную косилку и трактор (техника находится в Белоярском и Слободо-Туринском районах). Земельные участки располагаются в Каменском районе.

При аренде госимущества свердловские предприниматели могут рассчитывать на снижение арендной ставки на 30%. А предприниматели, реализующие социально значимые и иные приоритетные виды деятельности, — на скидку до 90% и аренду по сниженной стоимости без проведения торгов.

Ранее УрБК писал о том, что правительство Свердловской области планирует компенсировать аграриям 50% затрат на строительство и реконструкцию оросительных систем в 2024 году.
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