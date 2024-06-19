Официальные курсы доллара США и евро снизились на 4 рубля

УрБК, Москва, 20.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июня 2024 года. Курс доллара США снизился на 4,40 руб., до 82,62 руб., евро — на 4,20 руб., до 89,09 руб.