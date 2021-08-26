В Краснотурьинске запущена вторая очередь обогатительной фабрики золота и серебра

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в церемонии запуска второй очереди обогатительной фабрики «Полиметалл» в Краснотурьинске. Об этом сообщает департамент информполитики региона.АО «Полиметалл» является ведущим производителем золота и серебра в России. Вторая очередь обогатительной фабрики в Краснотурьинске создала дополнительно 500 рабочих мест, а объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней составит свыше 600 млн руб. в год. Кроме того, вторая очередь позволит фабрике производить не только золотосульфидный концентрат, но и медный, цинковый и гравитационный золотосодержащие концентраты. Годовой объем переработки теперь составит 450 тыс. т полиметаллических руд разного минералогического состава.«Для нашей области это действительно один из крупнейших проектов, а для Северного управленческого округа, для агломерации городов, которые находятся вокруг этой обогатительной фабрики, этот проект имеет колоссальный экономический эффект с предоставлением новых рабочих мест. Здесь будут работать наши земляки. Я уверен, что это даст толчок к воплощению новых идей», — сказал Е. Куйвашев на церемонии открытия предприятия.