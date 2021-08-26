В Краснотурьинске запущена вторая очередь обогатительной фабрики золота и серебра

УрБК, Магнитогорск, 26.08.2021. ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в Группу ПАО «ММК») запущена в работу новая установка по ...11.06.2021 «Россети Урал» построят подстанцию для новой обогатительной фабрики по переработке золотоносной руды в Краснотурьинске
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2021. До конца 2021 года «Россети Урал» сдадут в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Полиметалл» ...27.12.2017 ЕВРАЗ увеличит производительность участка помола Абагурской обогатительной фабрики
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. На Абагурской обогатительной фабрике Евразруды (входит в ЕВРАЗ) стартовал проект, ...19.12.2017 На «Карабашмеди» установили новый сгуститель хвостов флотации
УрБК, Челябинск, 19.12.2017. На обогатительной фабрике «Карабашмеди» (входит в Группу «Русская медная компания») ...26.09.2012 Федеральные власти готовы помогать свердловским моногородам в создании новых рабочих мест
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2012. Рабочая группа по модернизации моногородов при правительстве РФ рекомендует российским ...