Количество лесных пожаров в УрФО увеличилось до 265 за неделю

На Дальнем Востоке площадь возгорания лесов выросла на 9 тыс. га из-за возникновения более 20 новых лесных пожаров, ...05.05.2012 В Сибири увеличивается площадь лесных пожаров
В субботу, 5 мая, в Сибири зафиксировано 56 очагов лесных пожаров, их площадь за сутки увеличилась на 2 тысячи гектаров ...06.07.2011 Площадь лесных пожаров в УрФО за сутки составила 28 гектаров
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2011. За прошедшие сутки в Уральском федеральном округе ликвидировано 7 лесных пожаров на ...18.05.2011 За сутки на территории Свердловской области зафиксировано 70 природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2011. За минувшие сутки зафиксировано 70 природных пожаров на общей площади 1034,43 га. ...27.02.2010 Субвенции федерального бюджета на тушение лесных пожаров для Свердловской области сокращены до 7,15 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2010. В Свердловской области в 2009 году субвенции федерального бюджета на тушение лесных ...