Количество лесных пожаров в УрФО увеличилось до 265 за неделю

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. За прошедшую неделю в Уральском федеральном округе количество лесных пожаров увеличилось с 220 до 265 штук, а их совокупная площадь — с 972 до 1 тыс. 617 га. Об этом пишет Telegram-канал уральского полпредства.



Количество ландшафтных пожаров также увеличилось на 272, их площадь составила 99 га. Данные были озвучены на совещании, которое провел заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Калиберда. «Выработаны конкретные меры, направленные на обеспечение необходимого количества личного состава и техники лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения», — подвела итоги совещания пресс-служба аппарата полпреда.



Всего в 2024 году в УрФО возникло 276 природных пожаров (на 1 тыс. 728 пожаров меньше, чем в 2023 году). Общая площадь возгораний в 2024 году составила 1,6 тыс. га (в аналогичный период 2023 года площадь пожаров составляла более 360 тыс. га). Оперативность тушения в первые сутки после обнаружения пожара — 96%.