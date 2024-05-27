Более половины жителей Среднего Урала не пойдут на снижение ожидаемой зарплаты ради работы

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В I квартале 2024 года 73% респондентов (в IV квартале 2023 года — 75%) из Свердловской ...24.10.2023 Зарплаты на базовые потребности не хватает 48% жителей Свердловской области
Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди трудоустроенных жителей Свердловской области ...11.10.2023 Снизить свои зарплатные ожидания готовы лишь 33% жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Служба исследований hh.ru выяснила, как за последний год изменилась доля тех ...19.05.2016 HeadHunter: Ради трудоустройства 49% жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2016. Почти половина (49%) жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания, ...30.01.2015 Половина россиян готова на снижение зарплаты ради трудоустройства
УрБК, Москва, 30.01.2015. Более половины соискателей готовы умерить свои зарплатные аппетиты ради трудоустройства, ...