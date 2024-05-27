Более половины жителей Среднего Урала не пойдут на снижение ожидаемой зарплаты ради работы

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Больше половины жителей Свердловской области (54%) не пойдут на снижение своих зарплатных ожиданий ради работы. Это стало максимальным значением в сравнении с предыдущими результатами опросов, говорится в исследовании hh.ru.



Готовы пойти на снижение ожидаемой зарплаты 27% респондентов (в целом по России — 33%).



При этом чаще всего неготовность уступать в заплате проявляют соискатели 35-44 лет (56% опрошенных в этой возрастной группе), 45-54 лет (53%) и 25-34 лет. Лояльнее к этому относятся соискатели до 18 лет и от 55 лет и старше.



Что касается профобластей, больше других не согласны умерить зарплатные аппетиты представители сферы закупок (66% из этой сферы), автобизнеса (61%) и строительства (60%). Готовность к этому выказали сотрудники областей «Информационные технологии» (45%), «Домашний, обслуживающий персонал» (43%) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (41%).