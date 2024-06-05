УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:20

Свердловский проект «Сухой порт» презентовали на X Международной торговой ярмарке «Сугд — 2024» в Таджикистане

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков представил участникам X Международной торговой ярмарки «Сугд — 2024» (Таджикистан) логистический проект «Сухой порт». Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Сухой порт» позволит упростить и ускорить доставку товаров из Республики Таджикистан в Свердловскую область и далее в северные регионы России и на Дальний Восток. А. Шмыков также отметил, что Свердловская область и регионы Таджикистана уже сейчас активно сотрудничают в таких областях, как энергетика, горная промышленность и сельское хозяйство. Предприятия Среднего Урала участвуют в строительстве Рогунской ГЭС, модернизации противоаварийной автоматики всех энергообъектов Таджикистана, добыче полезных ископаемых и проектах по рекультивации земель и удобрению почвы.

В рамках выставки делегация Свердловской области также проработала ряд новых проектов в Таджикистане, в том числе по модернизации гидротехнических сооружений, строительству инфраструктурных объектов, переработке полезных ископаемых и созданию совместных предприятий. Также был подписан протокол о сотрудничестве в сфере водохозяйственного комплекса в Зафарабатском районе.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.06.2024 Свердловская область на выставке «Россия» в Москве презентовала крупный инфраструктурный региональный проект «Сухой порт»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На пленарной сессии Дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона 4 июня ...

01.02.2024 В «Сухой порт» Екатеринбурга впервые за 2024 год прибыло 165 легковых автомобилей из Китая

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На площадку ТЛЦ «Уральский» логистического хаба «Сухой порт» в Екатеринбурге прибыла ...

29.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил варианты сотрудничества с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр промышленности и новых ...

28.11.2023 Свердловская делегация во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла в Таджикистан

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. 28 ноября делегация от Свердловской области прибыла с рабочим визитом в Таджикистан. ...

05.10.2023 Проект свердловского губернатора Евгения Куйвашева «Сухой порт» представлен на Российско-Узбекском форуме

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. На III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (397)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18