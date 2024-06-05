Свердловский проект «Сухой порт» презентовали на X Международной торговой ярмарке «Сугд — 2024» в Таджикистане

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков представил участникам X Международной торговой ярмарки «Сугд — 2024» (Таджикистан) логистический проект «Сухой порт». Об этом сообщает департамент информполитики региона.



«Сухой порт» позволит упростить и ускорить доставку товаров из Республики Таджикистан в Свердловскую область и далее в северные регионы России и на Дальний Восток. А. Шмыков также отметил, что Свердловская область и регионы Таджикистана уже сейчас активно сотрудничают в таких областях, как энергетика, горная промышленность и сельское хозяйство. Предприятия Среднего Урала участвуют в строительстве Рогунской ГЭС, модернизации противоаварийной автоматики всех энергообъектов Таджикистана, добыче полезных ископаемых и проектах по рекультивации земель и удобрению почвы.



В рамках выставки делегация Свердловской области также проработала ряд новых проектов в Таджикистане, в том числе по модернизации гидротехнических сооружений, строительству инфраструктурных объектов, переработке полезных ископаемых и созданию совместных предприятий. Также был подписан протокол о сотрудничестве в сфере водохозяйственного комплекса в Зафарабатском районе.