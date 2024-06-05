Свердловский проект «Сухой порт» презентовали на X Международной торговой ярмарке «Сугд — 2024» в Таджикистане

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. На пленарной сессии Дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона 4 июня ...01.02.2024 В «Сухой порт» Екатеринбурга впервые за 2024 год прибыло 165 легковых автомобилей из Китая
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На площадку ТЛЦ «Уральский» логистического хаба «Сухой порт» в Екатеринбурге прибыла ...29.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил варианты сотрудничества с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр промышленности и новых ...28.11.2023 Свердловская делегация во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла в Таджикистан
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. 28 ноября делегация от Свердловской области прибыла с рабочим визитом в Таджикистан. ...05.10.2023 Проект свердловского губернатора Евгения Куйвашева «Сухой порт» представлен на Российско-Узбекском форуме
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. На III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани ...