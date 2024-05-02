На Южном Урале число выданных кредитов наличными за месяц снизилось на 3%

УрБК, Челябинск, 18.06.2024. В Челябинской области объем выданных в апреле 2024 года кредитов наличными составил 13,72 млрд руб. За месяц этот показатель вырос на 3%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



На Южном Урале в апреле было выдано 70,43 тыс. кредитов наличными, что на 3% меньше показателя предыдущего месяца. Средний чек составил 195 тыс. руб. (+7%). Средний срок — 34 месяца.



В целом по стране в апреле было выдано 2,92 млн кредитов наличными (-4% к марту). Их объемы (604,34 млрд руб.) остались на прежнем уровне, а средний размер таких займов вырос на 5% — со 197 до 207 тыс. руб.