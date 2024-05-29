Филиал «Россети» — МЭС Урала вложил в модернизацию трех узловых подстанций ХМАО и Тюменской области 248 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на линии ...23.04.2024 Энергетики филиала «Россети» – МЭС Урала завершили плановый ремонт подстанции 500 кВ «Демьянская» на юге Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт разъединителя 500 кВ с ...22.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала приступили к плановому ремонту выключателей в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Тюменской области специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к среднему ...18.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала установили новое оборудование на кабельно-воздушной линии «Южноуральская ГРЭС-2 — Шагол»
УрБК, Челябинск, 18.03.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новое оборудование на ...12.11.2020 «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт реакторов на трех подстанциях, питающих предприятия ТЭК в Тюмени и ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили ремонт четырех шунтирующих реакторов на ...