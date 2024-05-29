Филиал «Россети» — МЭС Урала вложил в модернизацию трех узловых подстанций ХМАО и Тюменской области 248 млн рублей

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала установили новое оборудование на трех узловых подстанциях ХМАО и Тюменской области: «Магистральная», «Иртыш» и «Полоцкая». Стоимость работ составила 248 млн руб., сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.Речь идет о современных системах сбора и передачи информации (ССПИ). Они позволят повысить качество управления и информационную безопасность энергообъектов, от которых запитаны потребители в Сургуте, Нефтеюганске, Тобольске и близлежащих районах.«До конца 2024 года энергетики МЭС Урала оснастят ССПИ еще 12 магистральных подстанций 220-500 кВ. Среди них крупные питающие центры Челябинской, Свердловской, Кировской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — говорится в сообщении пресс-службы.