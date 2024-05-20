На Среднем Урале картофель за месяц подорожал почти на треть

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. В Свердловской области в апреле по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего ...12.04.2024 В Свердловской области за месяц сильнее всего подорожали свекла и морковь
В Свердловской области в марте по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожала свекла (на 10,7%). Об этом ...12.04.2024 В Свердловской области за месяц сильнее всего подорожали свекла и морковь
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Свердловской области в марте по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего ...22.03.2024 В Свердловской области свекла за месяц подорожала более чем на 20%
В Свердловской области в феврале по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожала свекла (на 20,8%). Об этом ...22.03.2024 В Свердловской области свекла за месяц подорожала более чем на 20%
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Свердловской области в феврале по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего ...