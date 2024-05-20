На Среднем Урале картофель за месяц подорожал почти на треть

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области в мае по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожала свекла (на 37,8%). Об этом сообщает Свердловскстат. Также заметно выросли цены на картофель (на 32,4%), репчатый лук (на 27%), морковь (на 17,6%) и лимоны (на 16%). Сильнее всего за месяц подешевели свежие огурцы (на 31,1%) и помидоры (на 21,5%).

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