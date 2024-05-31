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Вчера, 17:24

Ставка налога на прибыль для IT-компаний может составить 5% с 2025 года

УрБК, Москва, 17.06.2024. В 2025-2027 годах ставка налога на прибыль для IT-компаний может составить 5%. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ рекомендовал Госдуме принять в первом чтении комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам, пишет ТАСС.

До конца 2024 года в России для IT-компаний действует нулевая ставка налога на прибыль (данная мера была введена в 2022 году). «Для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, начиная с налогового периода получения документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в 2025-2027 годах налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 5%, а налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ, — в размере 0%», — говорится в документе.

Ранее УрБК писал, что правительство РФ одобрило разработанный Минфином пакет законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы. В частности, Минфин предложил масштабировать принцип прогрессии в НДФЛ, увеличить налог на прибыль до 25%, изменить подход к налогообложению МСП.
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