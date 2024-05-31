Ставка налога на прибыль для IT-компаний может составить 5% с 2025 года

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ФНС: 0,3% российских налогоплательщиков получили доходы свыше 10 млн рублей в 2023 году

В 2023 году доходы свыше 10 млн руб. в год получили 167 тыс. россиян (0,3% от общего объема плательщиков НДФЛ). Общий ...

ФНС: 0,3% российских налогоплательщиков получили доходы свыше 10 млн рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 31.05.2024. В 2023 году доходы свыше 10 млн руб. в год получили 167 тыс. россиян (0,3% от общего объема ...

Правительство РФ одобрило пакет налоговых поправок Минфина

УрБК, Москва, 31.05.2024. На заседании, состоявшемся 30 мая 2024 года, правительство РФ одобрило разработанный Минфином ...

Минфин внес в правительство пакет поправок в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы

УрБК, Москва, 29.05.2024. Минфин РФ внес в федеральное правительство пакет законопроектов, призванных усовершенствовать ...

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль

УрБК, Москва, 29.06.2023. Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О налоге на сверхприбыль». По нему ...