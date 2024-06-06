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Представители «Атомстройкомплекса» рассказали жителям Краснолесья о будущем парке в 7 квартале Академического района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В прошедший четверг, 13 июня, состоялось очередное очное обсуждение проекта создания парка на территории 7 квартала в Академическом районе Екатеринбурга. Во встрече приняли участие представители застройщика квартала — строительной компании «Атомстройкомплекс» — и жители прилегающих домов.

Представители «Атомстройкомплекса» рассказали жителям Краснолесья о будущем парке в 7 квартале Академического района Екатеринбурга
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Представители застройщика ответили на вопросы жителей о развитии квартала. В первую очередь собравшихся волновали такие темы, как количество и расположение парковочных мест, сроки сдачи в эксплуатацию школы и детского сада. Застройщик подробно объяснил порядок работ по этим объектам.

Главными темами для обсуждения на встрече стали параметры будущего парка. Жителей интересовало, будет ли он открытым для всех горожан, можно ли в нем предусмотреть освещение, туалеты. Предложения жителей будут обязательно донесены до проектировщиков будущего парка.

Представители застройщика подчеркнули, что основные работы на площадке начнутся в следующем году. В ближайшие месяцы планируются санитарная очистка и приборка территории. Благоустройство парка стартует одновременно со строительством первой очереди жилья, параллельно будет начато и проектирование образовательного центра

Отметим, что обсуждение будущего парка продолжается и в специализированном канале в Telegram, созданном застройщиком. Там «Атомстройкомплекс» представил проект парка и ведет сбор предложений и замечаний от жителей района.
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