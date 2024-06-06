Представители «Атомстройкомплекса» рассказали жителям Краснолесья о будущем парке в 7 квартале Академического района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В микрорайоне Краснолесье прошел детский праздник, который организовал Общественный ...29.05.2024 В Екатеринбурге начался сбор предложений горожан по созданию нового парка в Краснолесье
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан по наполнению нового парка, который ...27.05.2024 Жители Академического района Екатеринбурга получат возможность высказать свое мнение о создании нового парка
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Жители Академического района Екатеринбурга уже в ближайшие месяцы получат возможность ...22.05.2019 Жители Екатеринбурга собирают подписи за сохранение деревьев в парке «Березовая роща»
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. В Екатеринбурге продолжается сбор подписей против планов компании «Атомстройкомплекс» ...06.06.2018 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на благоустройство территории Преображенского парка
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение работ по ...