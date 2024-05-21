На Южном Урале число выданных автокредитов за месяц снизилось на 14%

УрБК, Челябинск, 17.06.2024. В Челябинской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,83 млрд руб. За месяц этот показатель снизился на 14%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Согласно исследованию, на Южном Урале в апреле было выдано 2,7 тыс. автокредитов, что на 14% меньше показателя предыдущего месяца. Средний чек составил 1,42 млн руб., не изменившись по сравнению с мартом. Средний срок — 69 месяцев (пять лет и девять месяцев).



По данным ОКБ, в целом по стране объемы выдач новых автокредитов за месяц сократились на 20% (со 182,59 млрд руб. до 146,03 млрд руб.), а количество — на 18% (со 119,82 тыс. до 97,96 тыс. автокредитов).