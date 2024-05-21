На Южном Урале число выданных автокредитов за месяц снизилось на 14%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,97 ...21.05.2024 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в апреле составил 1,38 млн рублей
УрБК, Челябинск, 21.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил ...05.03.2024 В Челябинской области выдали 1,71 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года
УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В январе 2024 года на Южном Урале было выдано 1,71 тыс. новых автокредитов на общую сумму ...04.03.2024 На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года
В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых автокредитов на общую сумму 2,7 млрд руб. ...04.03.2024 На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых ...