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В Свердловской области объем выданных автокредитов за месяц снизился на 21%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,97 млрд руб. За месяц этот показатель снизился на 21%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял восьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по объему выданных автокредитов попали Москва (14,89 млрд руб.), Московская область (12,97 млрд руб.), Санкт-Петербург (8,84 млрд руб.), Краснодарский край (6,8 млрд руб.) и Татарстан (6,25 млрд руб.).

Согласно исследованию, в Свердловской области в апреле было выдано 2,67 тыс. автокредитов, что на 20% меньше показателя предыдущего месяца. Средний чек составил 1,49 млн руб., не изменившись по сравнению с мартом. Средний срок — 70 месяцев (пять лет и 10 месяцев).

По словам гендиректора ОКБ Михаила Алексина, динамика среднего размера автокредита в стране следует изменениям в структуре авторынка, где продолжает расти доля отечественных сравнительно недорогих автомобилей, а доля премиум-сегмента снизилась до минимума 2024 года. Он отмечает, что это привело к снижению средней цены покупаемой машины, а значит, и среднего чека автокредита.
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