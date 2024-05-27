В Свердловской области объем выданных автокредитов за месяц снизился на 21%

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В январе-апреле 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...

В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос почти на 145%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил ...

В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 3%

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Челябинской области, составил 2,56 млрд ...

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре автокредитов

Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год вырос более чем в два раза

Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Свердловской области, составил 2,66 млрд руб. За год этот показатель ...