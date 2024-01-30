УрБК, Челябинск, 17.06.2024. В Челябинской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,83 млрд ...

На Южном Урале число выданных автокредитов за месяц снизилось на 14%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,97 ...

В Свердловской области объем выданных автокредитов за месяц снизился на 21%

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Челябинской области, составил 2,56 млрд ...

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре автокредитов

Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год вырос более чем в два раза

Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Свердловской области, составил 2,66 млрд руб. За год этот показатель ...