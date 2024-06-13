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В Свердловской области 17 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 17 июня объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«17 июня в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.
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