В Свердловской области 17 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 13 июня объявили штормовое предупреждение ...10.06.2024 В Свердловской области 10 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 10 июня объявили штормовое предупреждение ...07.06.2024 В Свердловской области 7 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 7 июня объявили штормовое предупреждение ...03.06.2024 В Свердловской области 3 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 3 июня объявили штормовое предупреждение ...30.05.2024 В Свердловской области на 30 и 31 мая объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. На территории Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение на 30 ...