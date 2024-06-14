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Вчера, 11:25

Прокуратура начала проверку ситуации с ухудшением водоснабжения в Полевском

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Прокуратура Полевского начала проверку в связи с ухудшением качества холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее УрБК писал о том, что Северский трубный завод (АО «СТЗ») направил в Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области информацию о том, что с 11 июня в Полевском «произошло ухудшение качества воды из р. Чусовой и как следствие несоответствие питьевой воды перед подачей в разводящую сеть по показателям железо, алюминий, цветность, мутность». СТЗ и администрация города получили от Роспотребнадзора соответствующие предписания.

В настоящее время стало известно, что прокуратура внесла главе администрации Полевского представление об устранении нарушений в ходе подвоза воды населению. После получения результатов проб воды будет также решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в отношении городского «Водоканала». Надзорные мероприятия продолжаются.
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