Прокуратура начала проверку ситуации с ухудшением водоснабжения в Полевском

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Северский трубный завод (АО «СТЗ») и администрация Полевского привлекли внимание ...30.08.2019 В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией на ул. Луначарского
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района организовала проверку по факту ...17.07.2018 Жителям Североуральского ГО предложили не использовать для питья водопроводную воду
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. В Североуральском городском округе из-за обвала канала реки Калья возможно ухудшение ...12.07.2013 Худшее качество питьевой воды выявлено в Орджоникидзевском и Чкаловском районах Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2013. В городе Екатеринбурге на протяжении многих лет существует проблема ...10.07.2012 За первое полугодие в Екатеринбурге наложено 37 штрафов за неудовлетворительное качество питьевой воды
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2012. За I полугодие 2012 года из разводящей сети всех водопроводов г. Екатеринбурга с целью ...