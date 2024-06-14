Прокуратура начала проверку ситуации с ухудшением водоснабжения в Полевском

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района организовала проверку по факту ...

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией на ул. Луначарского

Жителям Североуральского ГО предложили не использовать для питья водопроводную воду

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2013. В городе Екатеринбурге на протяжении многих лет существует проблема ...

Худшее качество питьевой воды выявлено в Орджоникидзевском и Чкаловском районах Екатеринбурга

За первое полугодие в Екатеринбурге наложено 37 штрафов за неудовлетворительное качество питьевой воды

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2012. За I полугодие 2012 года из разводящей сети всех водопроводов г. Екатеринбурга с целью ...