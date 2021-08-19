Северский трубный завод получил предписание от Роспотребнадзора из-за ухудшения качества питьевой воды

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. В Свердловской области 11,2% питьевой воды не соответствует требованиям ...04.03.2021 В Екатеринбурге качественной питьевой водой обеспечено 96,4% населения
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Екатеринбурге в 2020 году на санитарно-химические показатели было исследовано 9 тыс. ...10.09.2020 В Первоуральске суд обязал МУП «Водоканал» поставлять людям воду, соответствующую гигиеническим нормам
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. В Первоуральске суд обязал местное муниципальное унитарное предприятие (МУП) ...15.08.2018 В Свердловской области 58,5 тыс. человек не обеспечены качественной питьевой водой
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Свыше 58,5 тыс. жителей Свердловской области получают недоброкачественную питьевую воду ...17.07.2018 Жителям Североуральского ГО предложили не использовать для питья водопроводную воду
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. В Североуральском городском округе из-за обвала канала реки Калья возможно ухудшение ...