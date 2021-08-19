Северский трубный завод получил предписание от Роспотребнадзора из-за ухудшения качества питьевой воды

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Северский трубный завод (АО «СТЗ») и администрация Полевского привлекли внимание Роспотребнадзора из-за ухудшения качества питьевой воды в городе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления надзорного ведомства.



Ранее СТЗ направил в южный екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области информацию о том, что с 11 июня в Полевском «произошло ухудшение качества воды из р. Чусовой и как следствие несоответствие питьевой воды перед подачей в разводящую сеть по показателям железо, алюминий, цветность, мутность», — указано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



СТЗ получил от Роспотребнадзора предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий, которые должны будут привести питьевую воду в Полевском в нормативное состояние. В администрацию города направлено предложение об усилении контроля за деятельностью служб, обеспечивающих население Полевского питьевой водой.