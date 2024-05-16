На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. С 3 по 10 июня в Свердловской области значительнее всего подорожал репчатый лук (на 3,7%, до 45,19 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 2,42%, до 68,93 руб. за кг) и пшено (на 1,56%, до 64,94 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на капусту (на 8,82%, до 40,83 руб. за кг), свежие огурцы (на 3,23%, до 110,27 руб. за кг), вермишель (на 3,12%, до 125,1 руб. за кг), а также на гречневую крупу (на 2,77%, до 96,24 руб. за кг).