УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. С 6 по 13 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый лук ...16.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
С 5 по 13 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 8,67%, до 32,62 руб. за кг), ...16.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. С 5 по 13 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...27.04.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. С 17 по 24 апреля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый ...16.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала морковь
С 6 по 13 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на морковь (на 7,05%, до 43,49 руб. за кг), ...