Объем загрязняющих атмосферу веществ в Свердловской области за год вырос на 21 тыс. тонн

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Свердловские предприятия в 2018 году выбросили в атмосферу 857 тыс. т загрязняющих ...05.04.2017 Выбросы загрязняющих веществ в Екатеринбурге в 2016 году выросли на 12%
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2017. В 2016 году в Свердловской области наблюдались 1 тыс. 238 организаций, имеющих 54,9 ...26.03.2015 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Свердловской области за 2014 год составили более 1 млн тонн
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2015. В 2014 году в Свердловской области, по предварительным данным, наблюдались 1 тыс. 362 ...26.03.2014 В 2013 году выбросы загрязняющих веществ в Реже увеличились более чем на 30%
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2014. В 2013 году, по предварительным данным, в Свердловской области наблюдалась 1 141 ...29.04.2009 В 2008 году наибольшее количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, зафиксировано в Асбесте
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2009. В 2008 году в Свердловской области наблюдалось 839 организаций, имеющих 56 тысяч ...