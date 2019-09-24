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Объем загрязняющих атмосферу веществ в Свердловской области за год вырос на 21 тыс. тонн

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. В Свердловской области в 2023 году в атмосферу было выброшено 817 тыс. т загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. Об этом сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 796 тыс. т, в 2021 — 784 тыс. т, в 2020 — 784 тыс. т, в 2019 — 898 тыс. т.

При этом в регионе в 2023 году было уловлено и обезврежено 7 млн 436 тыс. т загрязняющих атмосферу веществ, что составило 90,1% от общего количества таких веществ, отходящих от стационарных источников.

Кроме того, в прошлом году на Среднем Урале было утилизировано 2 млн 348 тыс. т загрязняющих веществ, или 31% от общего количества поступающих на очистные сооружения таких веществ.
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