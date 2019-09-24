Объем загрязняющих атмосферу веществ в Свердловской области за год вырос на 21 тыс. тонн

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Свердловские предприятия в 2018 году выбросили в атмосферу 857 тыс. т загрязняющих ...

Свердловские предприятия за год выбросили в атмосферу более 850 тыс. тонн загрязняющих веществ

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2017. В 2016 году в Свердловской области наблюдались 1 тыс. 238 организаций, имеющих 54,9 ...

Выбросы загрязняющих веществ в Екатеринбурге в 2016 году выросли на 12%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2015. В 2014 году в Свердловской области, по предварительным данным, наблюдались 1 тыс. 362 ...

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Свердловской области за 2014 год составили более 1 млн тонн

В 2013 году выбросы загрязняющих веществ в Реже увеличились более чем на 30%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2014. В 2013 году, по предварительным данным, в Свердловской области наблюдалась 1 141 ...