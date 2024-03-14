Доходы российского бюджета от приватизации составили 27,3 млрд рублей в 2023 году

Доходы Свердловской области от использования и приватизации госимущества выросли на 57% в 2023 году. Об этом сообщает ...Сегодня, 15:02 Доходы свердловского бюджета от распоряжения госимуществом выросли на 57% в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Доходы Свердловской области от использования и приватизации госимущества выросли на 57% ...14.03.2024 Минфин: Поступления от приватизации в федеральный бюджет РФ составят не менее 100 млрд рублей
УрБК, Москва, 14.03.2024. В 2024 году поступления в федеральный бюджет России от приватизации должны составить не менее ...27.05.2021 Российские власти выполнили план приватизации только на 25%
Российские власти выполнили план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы только на 25%. Об этом говорится ...27.05.2021 Российские власти выполнили план приватизации только на 25%
УрБК, Москва, 27.05.2021. Российские власти выполнили план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы только ...