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Доходы российского бюджета от приватизации составили 27,3 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 14.06.2024. В результате приватизации в бюджет РФ поступило 27,3 млрд руб., что в 18,2 раза выше запланированного показателя, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет Счетной палаты по итогам проверки Росимущества.

Запланированные доходы от приватизации в 2023 году должны были составить 1,5 млрд руб. К слову, в 2022 году этот показатель был на 19,5 млрд руб. (в 3,5 раза) ниже, чем в 2023 году.

Причиной сложившейся ситуации, как пишет издание, стали незапланированные сделки по продаже хозяйственных обществ на основании отдельных распоряжений правительства РФ.

«В отчете Счетной палаты упоминается продажа ООО «Феникс» за 10,9 млрд руб., АО «Кучуксульфат» — за 10,36 млрд руб. и АО «Первая образцовая типография» — за 4,934 млрд руб. В план приватизации была включена только «Первая образцовая типография» — в итоге сделка принесла в 3,6 раза больше запланированного», — пишет «Коммерсантъ».
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