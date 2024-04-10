«Атомстройкомплекс» заканчивает строительство школы в Верхней Пышме

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Специалисты холдинга «Атомстройкомплекс» завершили работы по возведению каркаса и стен новой школы для начальных классов на 400 мест и приступили к монтажу кровли и витражей. Об этом сообщает пресс-служба компании.К осени строители планируют закончить большую часть отделочных работ. «Сейчас внутри помещений выполняется устройство ключевых инженерных систем — вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, устанавливаются лифты. По графику в конце лета мы приступим к чистовой отделке помещений и монтажу второго этапа инженерных сетей. При строительстве школы «Атом» использует большой объем материалов собственного производства. Например, благоустройство прилегающей территории школы будет выполнено с использованием долговечной тротуарной плитки», — отметил руководитель строительства компании «Атомстройкомплекс» Михаил Харин.В Екатеринбурге холдинг уже ввел в эксплуатацию Уральский губернаторский лицей и школу № 41 и достраивает еще две школы на 1,5 тыс. и на 1,2 тыс. мест.