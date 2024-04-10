«Атомстройкомплекс» заканчивает строительство школы в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...20.02.2024 Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу кровли спортзала школы на улице Советской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Строители приступили к монтажу кровли спортзала с пролетом в 24 м новой школы в ...24.01.2024 «Атомстройкомплекс» построит современную школу на 400 мест в Пышме
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В поселке городского типа Пышма в Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» ...29.08.2023 Специалисты «Атомстройкомплекса» завершают черновую отделку школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Компания «Атомстройкомплекс» на 90% выполнила черновую отделку первой высотной школы в ...01.08.2023 Строители «Атомстройкомплекса» приступили к отделке фасадов и благоустройству территории школы № 41 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к благоустройству территории и отделке ...