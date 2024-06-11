Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 90 коп.

УрБК, Москва, 14.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июня 2024 года. Курс доллара США снизился на 81,34 коп., до 88,20 руб., евро — на 90,67 коп., до 94,83 руб.