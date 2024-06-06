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Вчера, 16:21

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов раскритиковал подрядчика за срыв сроков дорожных ремонтов в центре города

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В ходе еженедельного объезда ремонтируемых участков дорог в Екатеринбурге заместитель главы города Алексей Бубнов сегодня обвинил подрядную организацию в задержке ремонта тротуара на участке улицы Малышева, от улицы Московской до улицы Сакко и Ванцетти.

«Ситуация плохая. Подрядная организация не показывает темпов, которые мы хотели бы видеть и которые предусмотрены контрактными обязательствами. Пока оценка три с минусом. Нужно ускорить темпы выполнения работ на данном участке и приступать к участку на перекрестке улиц Ленина — 8 Марта», — заявил А. Бубнов.

По его словам, очевидно, что подрядчик задерживается с рядом работ и сорвал проведение работ по этапам (на этом участке проводится полный ремонт тротуара). По контракту срок исполнения работ на данном участке определен до сентября 2024 года, однако администрация Екатеринбурга выразила желание увидеть отремонтированный тротуар ко Дню города. Объект находится «под неусыпным контролем» замглавы города, поскольку расположен недалеко от его кабинета, и А. Бубнов ежедневно за ним наблюдает.

Перед началом объезда он рассказал журналистам, что далее подрядная организация должна будет выполнить ремонты еще на двух участках в центре Екатеринбурга.

«Речь идет об участках дорог на улице Бориса Ельцина и в районе перекрестка улиц Ленина — 8 Марта. Работ там немного, причин я не понимаю, почему работу не начали. Сегодня их приглашу на беседу. Если так пойдет дальше, будем рассматривать вопрос по расторжению контракта», — заявил А. Бубнов.
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