Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов раскритиковал подрядчика за срыв сроков дорожных ремонтов в центре города

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге на год раньше срока начнется ремонт улиц Хохрякова и Сакко и Ванцетти. ...06.06.2024 В Екатеринбурге скорректируют темпы ремонта дорожного покрытия в центре города из-за погоды
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал ход ...02.05.2024 В Екатеринбурге этим летом высадят более 123 тыс. зеленых насаждений
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге в этом сезоне будет высажено более 123 тыс. зеленых насаждений. О ...09.06.2022 Власти Екатеринбурга поставили задачу выполнить реконструкцию 1,7 км улицы Рощинской в сжатые сроки
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2022. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов поставил задачу выполнить реконструкцию ...11.11.2020 Администрация Екатеринбурга назвала объекты улично-дорожной сети, которые планируется отремонтировать в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии ...