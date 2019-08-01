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В екатеринбургском аэропорту Кольцово система самостоятельной регистрации BAGS ID позволяет сдать багаж за шесть часов до вылета

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге в аэропорте Кольцово система самостоятельной регистрации BAGS ID теперь позволяет сдать багаж за шесть часов до вылета. Ранее эта услуга была доступна за три часа с момента начала регистрации на рейс.

«С начала тестирования сервиса, разработанного УК «Аэропорты Регионов», им воспользовались более 500 человек, которые сдали свыше 600 единиц багажа. При этом опытная эксплуатация системы показала, что еще больше половины от воспользовавшихся сервисом пассажиров готовы были сдать свой багаж через BAGS ID раньше, чем начиналась регистрация на их рейс», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, разработчиками фиксируется интерес к сервису со стороны пассажиров авиакомпаний, которые не участвуют в тестовой эксплуатации системы. В период теста зарегистрировано более 300 таких обращений.

Отметим, что обращение к киоскам саморегистрации BAGS ID занимает 20 секунд, и на первом этапе система доступна на внутрироссийских рейсах авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».
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