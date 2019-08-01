В екатеринбургском аэропорту Кольцово система самостоятельной регистрации BAGS ID позволяет сдать багаж за шесть часов до вылета

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») начали ...10.06.2015 «Уральские авиалинии» запустили в Домодедово новый сервис регистрации багажа
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила в аэропорту Домодедово новый сервис ...26.06.2012 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыло в аэропорту Домодедово киоски самостоятельной регистрации
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» стало четвертым партнером аэропорта ...08.02.2012 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыло онлайн-регистрацию на рейсы из Москвы в Челябинск
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2012. Для пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетающих из аэропорта Домодедово, ...15.02.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыло собственные стойки саморегистрации в аэропорту Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2010. Впервые на Урале запускается услуга, которой пользуются пассажиры всех аэропортов ...