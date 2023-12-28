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На ЕВРАЗ ЗСМК представили первый туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК представили широкой публике первый туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы». С начала года на экскурсиях в рельсобалочном цехе уже побывали жители Кузбасса, в том числе школьники и студенты, организованные группы с других промышленных предприятий и партнеры комбината, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

На ЕВРАЗ ЗСМК представили первый туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Во время экскурсии посетители проходят по всей технологической цепочке — от момента нагрева заготовки до отгрузки готовой продукции. Узнают, как производят первые в стране экологически чистые 100-метровые рельсы. А также получают возможность сделать уникальное фото у памятника первой клети прокатного стана, на котором кузнецкие металлурги прокатали в 1932 году первые в Сибири рельсы.
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