На ЕВРАЗ ЗСМК представили первый туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. На площадке ЕВРАЗ ЗСМК открылся туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы». Об ...22.03.2023 ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новые железнодорожные остряковые рельсы
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новые железнодорожные остряковые рельсы типа ОР65 ...31.01.2023 ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новый вид железнодорожных рельсов
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на остряковые железнодорожные рельсы типа ОР65 категории ...06.12.2021 ЕВРАЗ ЗСМК изготовил для метрополитена Санкт-Петербурга 310 тонн 100-метровых рельсов
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил и отгрузил для метрополитена Санкт-Петербурга 310 т стометровых ...18.10.2021 Рельсы ЕВРАЗ ЗСМК подтвердили соответствие всем требованиям европейского рынка
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. На ЕВРАЗ ЗСМК состоялся ресертификационный аудит немецкой компании TUV Rheinland Rail ...