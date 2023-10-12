ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. На площадке ЕВРАЗ ЗСМК открылся туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.«Первая группа побывала на экскурсии в рельсобалочном цехе комбината. Посетители прошли по всей технологической цепочке — от момента нагрева заготовки до отгрузки готовой продукции», — указано в сообщении.Кроме того, на комбинате ежегодно проводят дни открытых проходных для студентов, школьников и всех желающих. Также ЕВРАЗ ЗСМК регулярно проводит экскурсии для организованных групп с других промышленных предприятий и партнеров.Для производства рельсов ЕВРАЗ ЗСМК использует от 60% до 80% вторичного сырья (металлолома). Для закалки рельсов вместо масла используется воздух.