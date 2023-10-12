ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 т рельсов для ремонта трамвайных путей в Заводском ...22.03.2023 ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новые железнодорожные остряковые рельсы
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новые железнодорожные остряковые рельсы типа ОР65 ...31.01.2023 ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новый вид железнодорожных рельсов
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на остряковые железнодорожные рельсы типа ОР65 категории ...18.10.2021 Рельсы ЕВРАЗ ЗСМК подтвердили соответствие всем требованиям европейского рынка
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. На ЕВРАЗ ЗСМК состоялся ресертификационный аудит немецкой компании TUV Rheinland Rail ...03.12.2019 ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил 5 тыс. тонн рельсов для железных дорог Бразилии
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК изготовил первые промышленные партии рельсов 600 и 136RE ...