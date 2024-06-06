В Екатеринбурге досрочно будет произведен ремонт центральных улиц

В Екатеринбурге скорректируют темпы ремонта дорожного покрытия в центре города из-за погоды

В новогодние каникулы более 3 тыс. водителей воспользовались услугами платных парковок в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2015. За первые 11 дней 2015 года платные парковки в центре Екатеринбурга пополнили городской ...