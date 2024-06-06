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Вчера, 12:43

В Екатеринбурге досрочно будет произведен ремонт центральных улиц

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге на год раньше срока начнется ремонт улиц Хохрякова и Сакко и Ванцетти. Об этом заявил во время объезда объектов дорожного ремонта заместитель главы города Алексей Бубнов.

В Екатеринбурге досрочно будет произведен ремонт центральных улиц

«При корректировке бюджета дополнительно выделили средства. В ближайшие дни будем объявлять конкурсные процедуры на проведение ремонта. Срок выполнения — 2025 год, но, скорее всего, отремонтируем в этом году. Это проспект Ленина — от улицы Московской до улицы Вайнера, а также улицы Хохрякова и Сакко и Ванцетти», — сказал Алексей Бубнов.

Ранее замглавы города сообщил, что темпы ремонта дорожного покрытия в центре Екатеринбурга в этом году скорректируют из-за погоды.
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