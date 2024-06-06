В Екатеринбурге досрочно будет произведен ремонт центральных улиц

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал ход ...13.01.2015 В новогодние каникулы более 3 тыс. водителей воспользовались услугами платных парковок в центре Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2015. За первые 11 дней 2015 года платные парковки в центре Екатеринбурга пополнили городской ...02.04.2014 Тестовое испытание системы паркоматов в Екатеринбурге признано успешным
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2014. В Екатеринбурге успешно завершено тестовое испытание системы паркоматов, установленных ...16.12.2013 Первые паркоматы появятся в центре Екатеринбурга в декабре 2013 года
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга ...16.12.2013 Первые паркоматы установят в центре Екатеринбурга в декабре 2013 года
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2013. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети ...