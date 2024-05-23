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В Екатеринбурге скорректируют темпы ремонта дорожного покрытия в центре города из-за погоды

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна уральской столицы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, улица Восточная — один из ремонтируемых объектов: на участке между улицами Малышева и Куйбышева завершаются работы по замене бордюра, восстановлению тротуаров и дорожного покрытия.

Также идут работы по замене бордюрного камня и обновлению плитки на тротуарах на улице Малышева (от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Московской). В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» там заменят светофорное оборудование.

Дорожные работы начались и на улице Тургенева (на участке от проспекта Ленина до улицы Первомайской), где тоже будут обновлены тротуары, парковочные карманы и дорожное полотно.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, отметив, что работы идут в рамках ранее установленного графика, попросил ответственные службы ускорить темпы ремонта из-за надвигающихся на регион дождей. Он также напомнил, что в 2024 году начнутся работы на проспекте Ленина.

«На днях прошла корректировка бюджета Екатеринбурга. Хотелось бы поблагодарить Главу Екатеринбурга и депутатов Екатеринбургской городской думы за то, что были выделены дополнительные средства на обновление проспекта Ленина, на участке от улицы Вайнера до улицы Московской. В ближайшее время мы объявляем торги и выйдем на ремонт этой улицы», — подытожил А. Бубнов.
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