В Екатеринбурге скорректируют темпы ремонта дорожного покрытия в центре города из-за погоды

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал четыре участка ...25.10.2016 В Екатеринбурге в 2017 году проведут реконструкцию участка проспекта Ленина
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2016. В Екатеринбурге в 2017 году проведут реконструкцию проспекта Ленина на участке от улицы ...09.09.2014 Ремонт улицы Луначарского в Екатеринбурге закончат к 30 октября
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2014. Ремонт улицы Луначарского в Екатеринбурге закончат к 26 октября. ОАО «Трест ...16.12.2013 Первые паркоматы появятся в центре Екатеринбурга в декабре 2013 года
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга ...16.12.2013 Первые паркоматы установят в центре Екатеринбурга в декабре 2013 года
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2013. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети ...